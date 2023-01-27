В Татарстане за год в оборот вовлечено 36 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель

В весенне-летний период 2022 года в Татарстане исследовано более 4 млн гектаров земель сельхозназначения, выявлены 101 тыс. неиспользуемых гектаров. Уже в октябре, после повторных проверок, в сельскохозяйственный оборот вовлечено около 36 тыс. гектаров. Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на заседании коллегии.

«В наш адрес поступило более 250 материалов муниципального земельного контроля, что в 130 раз больше, чем в 2018 году. Однако есть районы, которые не прислали ни одного материала. Это говорит о том, что либо в данных районах работа по муниципальному земельному контролю должным образом не налажена, либо о незаинтересованности районов в сокращении неиспользуемых площадей», – сказал докладчик.

По словам Галеева, положительная практика сложилась в части изъятия неиспользуемых земель. Так, решением Лаишевского районного суда у собственников было изъято пять земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Орловского сельского поселения.

«В декабре 2022 года принят закон, упрощающий процедуру изъятия земель сельхозназначения. Внесенные в закон об обороте земель изменения предусматривают возможность установления факта неиспользования земельного участка в течение трех и более лет к моменту осуществления проверки Россельхознадзором, что позволит значительно сократить фактический срок отчуждения таких земель», – отметил он.

Руководитель управления добавил, что по-прежнему продолжается разработка незаконных карьеров на землях сельхозназначения. Всего в прошлом году выявлено девять карьеров на площади более 20 гектаров. Ущерб, причиненный почвам, составил около 30 млн рублей, подчеркнул докладчик.

Кроме того, в прошлом году обнаружено около 200 несанкционированных свалок. Все они были ликвидированы.