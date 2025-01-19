В Татарстане за год в ЕГРН внесены 27 территорий объектов культурного наследия

Свияжск зимой

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За 2024 год в Татарстане в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 27 территориях объектов культурного наследия. Речь идет об одном объекте федерального значения, 24 — регионального и двух — местного (муниципального), следует из данных Росреестра и Роскадастра по РТ.

При этом 14 территорий объектов культурного наследия расположены в Казани. Среди них и объект федерального значения — минаретное завершение Ново-Слободской мечети по улице Мазита Гафури. А также — дом П. М. Сомова 1862 года постройки, Хлебный базар конца XVIII — начала XIX века, дом, где жила семья Ульяновых, дымовая труба фабрики Алафузова, построенные в XIX веке усадьбы Д. И. Черноярова и А. А. Геркен — С. В. Левашова, здание института благородных девиц, здание аэровокзала 1954 года постройки по улице Патриса Лумумбы и другие.

Кроме того, в числе объектов, территории которых внесены в ЕГРН, — остров-град Свияжск, здание номеров купца Шагиахметова в Мамадышском районе, дом купца Ш. Мухитова — в Актанышском; комплекс зданий винокуренного завода — в Чистопольском районе и спиртового завода маркизов Паулуччи — в Верхнеуслонском, парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи того же Верхнеуслонского района, мечеть 1907 года постройки в деревне Нижняя Русь Кукморского района и Троицкая церковь в селе Верхний Багряж Заинского.

«В Татарстане продолжается работа по внесению в ЕГРН сведений о территориях объектов культурного наследия. За 2024 год реестр недвижимости пополнился данными о 27 таких территориях. Внесение этих сведений помогает предотвратить ошибки при планировании развития территорий и разработке планов застройки. Информация об этих территориях доступна на портале „Национальная система пространственных данных“», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Росреестра Татарстана Андрей Парамонов.

Всего же на сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 1477 территориях объектов культурного наследия, расположенных в Татарстане, отмечает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

«Внесение в ЕГРН сведений о территориях объектов культурного наследия играет ключевую роль в сохранении и защите культурных ценностей. Наличие в ЕГРН таких сведений позволяет снизить риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности в Татарстане», — подчеркнул директор филиала Роскадастра по Татарстану Ильнур Хисматуллин.