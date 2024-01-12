В Татарстане за год 464 ребенка получили различные травмы в ДТП

В прошлом году в Татарстане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 17 детей и еще 464 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов на республиканском родительском онлайн-собрании.

«В прошлом году в Татарстане произошло 438 ДТП с детьми. Львиная доля погибших — дети-пассажиры. Из 17 погибших 12 являлись пассажирами», — рассказал спикер.

По его словам, почти в половине случаев именно родители стали виновниками гибели детей. В частности, они не уступали дорогу другим машинам, совершали выезд на встречную полосу, перевозили детей без автокресел.

«В большинстве случаев виновниками таких трагедий являются родители, которые, к сожалению, не сделали всё возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка. В этих происшествиях дети, по сути, стали заложниками ситуации, поскольку целиком зависят от действий взрослых», — констатировал Бикмухаметов.

Он добавил, что с участием детей-пешеходов в прошлом году зарегистрировано 196 ДТП, в них погибли пять человек.