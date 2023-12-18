В Татарстане за год уволились 35% работников аппарата мировых судей

В Татарстане за одиннадцать месяцев этого года уволились 287 работников аппарата мировых судей, что составляет 35% от их общего количества. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский на 50-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Динамика текучести кадров среди работников аппарата мировых судей — наиболее острая проблема на сегодня. Наибольшее количество увольнений, как и ранее, зафиксировано в Советском судебном районе Казани — уволился 31 сотрудник», — рассказал докладчик.

Каминский добавил, что высокое количество увольнений зафиксировано также в Ново-Савиновском районе Казани — 20 человек, Кировском районе Казани — 11 человек, Елабужском районе РТ — девять человек.

«Как и раньше, эта ситуация связана в первую очередь с низким денежным содержанием и значительным объемом работы», — уточнил он.

По словам спикера, среднемесячное денежное содержание работников аппарата составило у помощников судей 36,1 тыс. рублей, у секретарей судебного заседания — 35,3 тыс. рублей, у заведующей канцелярии — 35,9 тыс. рублей, у специалистов второго разряда — 26 тыс. рублей, у старших специалистов — 27,4 тыс. рублей.

Каминский поблагодарил руководство республики за оказание «серьезной финансовой поддержки, что позволяет поэтапно решать проблему текучести кадров». Так, с декабря 2021 года осуществляется ежеквартальное дополнительное материальное стимулирование для работников аппарата. «Такая поддержка мировой юстиции осуществляется далеко не во всех регионах России», — заключил он.

В настоящее время в Татарстане правосудие отправляют 184 судьи в 190 участках мировых судей.