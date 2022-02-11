Опрос: 73% медиков не опасаются увольнения, остальные верят в быстрое трудоустройство

73% медицинских работников не опасаются увольнения, а 62% из тех, кто ищет работу в данной сфере, уверены в скором трудоустройстве. В то же время на рынке труда снизилось число резюме на медицинские вакансии: с 2,2 резюме на одно место до 1,6. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Об угрозе увольнения аналитикам рассказали 18% опрошенных. Среди соискателей 36% готовы даже снизить зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. Но почти половина респондентов, наоборот, не согласны идти на такой шаг.

«Одним из наиболее действенных инструментов привлечения соискателей остается финансовое вознаграждение. Самые высокие заработные платы медикам в 2021 году предлагали в Магаданской области (74 тыс. рублей) и в Москве (71 тыс. рублей). В Татарстане средняя зарплата в вакансиях составляет 40 тысяч рублей», — сказано в сообщении.