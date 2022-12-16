В Татарстане за год стало на 6,2 тыс. больше представителей малого и среднего бизнеса

С начала 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане увеличилось почти на 6,2 тыс. Об этом рассказал уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на 13-м заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

По словам докладчика, к 10 декабря 2022 года в реестре Федеральной налоговой службы по Татарстану было зарегистрировано 165 236 субъектов МСП. Это самый большой показателей за все последние годы. Так, ровно за год до этого в республике было зарегистрировано на 6199 субъектов МСП меньше.

В первую очередь рост произошел за счет индивидуальных предпринимателей микробизнеса. «Это было достигнуто прежде всего за счет созданной за последние годы в России и, в частности, в Татарстане инфраструктуры поддержки МСП и новых, четко направленных на конкретные сферы бизнеса мер поддержки», — поделился своим пониманием ситуации Абдулганиев.

Бизнес-омбудсмен также рассказал о результатах деятельности запущенной в марте 2020 года горячей линии общественной приемной уполномоченного по телефону: 8 (843) 203-29-08. За 2020–2022 годы на нее поступило более 28 тыс. обращений и жалоб от предпринимателей. В том числе с начала текущего года поступило 3152 устных и письменных обращения.

«Все поступившие в наш адрес обращения находятся на контроле, в порядке 70% случаев удается решить вопрос предпринимателя, в остальных — оказать подробную консультацию», — добавли Фарид Абдулганиев.