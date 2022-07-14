В Татарстане за год со дна рек планируется поднять 13 затонувших судов

В Татарстане в этом году со дна рек планируется поднять 13 затонувших судов. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков на 33-м заседании Госсовета РТ.

«На 2022 год предварительно с Минприроды России и Росморречфлотом выбрали 13 судов. Это в рамках пилотного проекта», – рассказал глава Минэкологии.

Шадриков отметил, что Татарстан реализует пилотный проект по подъему затонувших судов. Он уточнил, что всего по решению суда планируется поднять и сдать на утилизацию 75 таких объектов.