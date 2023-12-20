В Татарстане за год снизилось количество пожаров, но стало больше погибших в них

На сегодняшний день у нас снижается количество пожаров на более чем 1 процент, но увеличился рост погибших. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«В этом году в Татарстане произошло 4780 пожаров, в них погибли 132 человека, что на 4 больше чем в прошлом году, и 194 человека получили травмы, что на 11 человек больше по сравнению с прошлым годом. Ежегодно в период праздничных новогодних дней происходит небольшое увеличение количества пожаров. В прошлом году, в новогодние праздники у нас произошло больше 129 пожаров, на которых погибло 6 человек и 120 получили травмы различной степени тяжести», – сказал он.