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В Татарстане за год снизились цены на популярные подарки к 8 Марта
Стоимость некоторых популярных подарков к 8 Марта оказалась ниже, чем годом ранее. К таким выводам пришли эксперты регионального отделения Банка России, основываясь на данных Росстата за январь 2022 и 2023 годов.
Среди подешевевших подарков оказались беспроводные наушники и абонементы в фитнес-центры. Отмечается, что снижение стоимости на эти товары в основном связано с расширением ассортимента на рынке республики.
Однако часть подарков все же подорожала, хотя и меньше, чем уровень инфляции. Так, из-за ухода иностранных компаний выросли цены на аксессуары – сумочки и шарфы. Кроме того, подорожали услуги массажа из-за увеличения затрат поставщиков.
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