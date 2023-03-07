В Татарстане за год снизились цены на популярные подарки к 8 Марта

Стоимость некоторых популярных подарков к 8 Марта оказалась ниже, чем годом ранее. К таким выводам пришли эксперты регионального отделения Банка России, основываясь на данных Росстата за январь 2022 и 2023 годов.

Среди подешевевших подарков оказались беспроводные наушники и абонементы в фитнес-центры. Отмечается, что снижение стоимости на эти товары в основном связано с расширением ассортимента на рынке республики.

Однако часть подарков все же подорожала, хотя и меньше, чем уровень инфляции. Так, из-за ухода иностранных компаний выросли цены на аксессуары – сумочки и шарфы. Кроме того, подорожали услуги массажа из-за увеличения затрат поставщиков.