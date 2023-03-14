В Татарстане за год случилось 158 ДТП с участием диких животных

В Татарстане в прошлом году случилось 158 ДТП с участием диких животных. Общая сумма предъявленного водителям ущерба превысила 5,2 млн рублей. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В том числе зафиксировано 68 ДТП с неустановленными лицами, то есть когда водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Видим, что кратно вырос транзитный поток через республику, и количество животных увеличивается», —отметил докладчик.

В настоящее время с водителей-нарушителей взысканы штрафы на сумму более 5 млн рублей, что составляет 96% от назначенной суммы, уточнил он.

«Ежегодно на дорогах, где проходят пути миграции основных видов животных, по нашим заявкам дополнительно устанавливаются знаки и ограждения. Всего 161 знак был установлен», — добавил Батков.

Благодаря проведенной работе по расселению диких животных фауна Татарстана пополнилась, например, маралами и пятнистыми оленями. Кроме того, расширяется ареал охотничьих ресурсов, к примеру, за счет сурков. По состоянию на 2022 год в угодьях республики расселено более 600 различных диких животных, заключил спикер.