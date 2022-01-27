В Татарстане за год рассекречено 1127 архивных документов

В Татарстане за прошлый год рассекречено 1127 архивных документов. Об этом сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на заседании коллегии ведомства.

«Важным критерием доступности архивов является результат работы по рассекречиванию архивных документов. В 2021 году нами было рассекречено 1127 единиц хранения по 56 фондам за 1929 — 1990 годы», — рассказала докладчик.

В частности, это документы Прокуратуры ТАССР, Управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров ТАССР, Казанского учебного центра ДОСААФ СССР, Казанского научно-производственного объединения им. В.И. Ленина, Казанских производственных объединений «Органический синтез» и «Терминал», Казанского завода электронных вычислительных машин и др. Оставлено на секретном хранении шесть документов.

«Всего с 1987 года рассекречены 81 тыс. 496 документов», — подчеркнула Габдрахманова.

По ее словам, Госкомитет по архивному делу планирует подготовить сборник всех рассекреченных архивных документов для их ввода в научный оборот. В связи с этим руководитель ведомства попросила активизировать работу по рассекречиванию документов.