В Татарстане за 2024-й проверили на 400 тонн больше зерна для экспорта, чем в 2023 году

Качество 220,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, отправленных за рубеж, за прошлый год подтвердили специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по РТ. Объем проконтролированного экспорта этой продукции за год увеличился на 400 тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

«География экспорта зерна и зерновой продукции из Татарстана включает 20 стран. Последовательно расширяется присутствие сельхозпроизводителей на рынках Ближнего Востока и Азии, при этом удерживаются позиции в странах СНГ», – говорится в сообщении.

Среди покупателей масличных (горчицы) появилась Монголия, зерновых (пшеницы, ячменя) и бобовых (гороха) – Китай. В прошлом году впервые исследовалась продукция для отправки в КНР. В эту страну отгрузили более 10 тыс. тонн зерновой продукции, или 4,5 % от всего объема.

На внешнем рынке остается высоким спрос на гранулированный подсолнечный, рапсовый шрот, а также свекловичный жом. Основная доля их совокупного экспорта в прошлом году составила 58% – 127,9 тыс. тонн.

Большой объем поставок зерна за рубеж обеспечила пшеница – 42%, или 31,5 тыс. тонн. Ее отгружали в Азербайджан, Казахстан, Египет, Китай. По сравнению с 2023 годом экспорт продовольственной пшеницы увеличился в 19 раз. Лидерство по объемам экспорта зерна удерживают также поставки ячменя – 25%.

Экспортируются за рубеж из Татарстана и продукты переработки зерна – крупы, мука, хлопья зерновые. Кроме того, спросом пользуются расторопша, клевер, рыжик, чечевица, горчица, вика, нут, суданская трава, семена фацелии, эспарцета. На внешнем рынке востребован татарстанский лен.