В Татарстане за год против бешенства вакцинировали более 1 млн сельхозживотных

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году против бешенства вакцинировали более 1 млн сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Ежегодно проводится работа по профилактике бешенства, которая включает в себя системную иммунизацию домашних питомцев, плановую вакцинацию сельхозживотных, проведение иммунизации диких плотоядных животных», – рассказал он.

Мотыгуллин отметил, что в республике также проводятся мероприятия по контролю над численностью лисиц, которые являются основными распространителями бешенства.

«Установлен лимит, по которому должны уменьшать популяцию лисиц на 10 тыс. голов и более ежегодно. На сегодня отстреляно свыше 6,7 тыс. лисиц – это только 68% от годового плана», – подчеркнул он.

По словам замначальника управления, регулирование численности лисиц необходимо усилить, иначе ситуация с бешенством животных выйдет из-под контроля.