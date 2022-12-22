В Татарстане за год произошло около 5 тыс. пожаров, на которых погибли 116 человек

За этот год в Татарстане произошло около 5 тыс. пожаров. На них погибли 116 человек, травмы различной степени тяжести получили 123 человека. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ Айрат Садыков на заседании Республиканского совета родителей при Минобрнауки РТ.

«К сожалению, в этом году на пожарах погибли трое детей, в том числе двое в Набережных Челнах и один ребенок в Нурлате. После анализа причин возникновения пожаров и гибели детей было установлено, что они погибли из-за отсутствия контроля со стороны взрослых», — рассказал спикер.

Садыков отметил, что пожары в республике в основном происходят в жилом секторе, но если «соблюдать правила пожарной безопасности, то можно уберечься от трагических последствий».

Он также попросил родителей в новогодние каникулы не оставлять детей без присмотра взрослых и провести с ними разъяснительную работу. Кроме того, спикер призвал татарстанцев не использовать поврежденные электрические провода, розетки и электроприборы.

«При соблюдении этих требований мы минимизируем количество пожаров и гибель детей», — резюмировал Садыков.