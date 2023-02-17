В Татарстане за год случилось 36 ДТП с участием самоходных машин

В Татарстане в прошлом году случилось 36 дорожно-транспортных происшествий с участием самоходных машин. Об этом сообщил начальник Управления Гостехнадзора республики Альберт Бурганов на заседании коллегии ведомства.

«Из-за нарушения Правил дорожного движения ранения и травмы различной степени тяжести получили 59 человек. Зафиксированы три случая со смертельным исходом», — рассказал спикер.

Во время выездных мероприятий инженеры-инспекторы проверили более 3,8 тыс. единиц самоходных машин и прицепов. Выявлено 671 нарушение правил эксплуатации техники, добавил Бурганов.

В результате вынесено 561 постановление, в том числе наложено 480 штрафов. По 81 постановлению нарушители получили предупреждения, десять административных дел направлены в суды для принятия решений.