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В Татарстане за год случилось 36 ДТП с участием самоходных машин
В Татарстане в прошлом году случилось 36 дорожно-транспортных происшествий с участием самоходных машин. Об этом сообщил начальник Управления Гостехнадзора республики Альберт Бурганов на заседании коллегии ведомства.
«Из-за нарушения Правил дорожного движения ранения и травмы различной степени тяжести получили 59 человек. Зафиксированы три случая со смертельным исходом», — рассказал спикер.
Во время выездных мероприятий инженеры-инспекторы проверили более 3,8 тыс. единиц самоходных машин и прицепов. Выявлено 671 нарушение правил эксплуатации техники, добавил Бурганов.
В результате вынесено 561 постановление, в том числе наложено 480 штрафов. По 81 постановлению нарушители получили предупреждения, десять административных дел направлены в суды для принятия решений.
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