Татарстан на 86% завершил строительство и реконструкцию региональных дорог

В Татарстане в этом году будет построено и реконструировано 59 региональных автодорог протяженностью 52,5 километра. Полностью завершены работы на 38 объектах. Об этом сообщил директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По строительству и реконструкции выполнение составило 3,9 млрд рублей. На сегодня работы проведены на 86%. По капитальному ремонту и ремонту на 71 объекте работы завершены, на двух ведется установка дорожных знаков и укрепительные работы. На эти цели направлено 3,6 млрд рублей», – рассказал спикер.

Данилов добавил, что на дорогах населенных пунктов общей протяженностью 107,2 километра уложили щебеночно-песчаное покрытие. Для этого из республиканского бюджета был выделен 1 млрд рублей. На ремонт существующего асфальтобетонного покрытия населенных пунктов был направлен еще 1 млрд рублей. Работы выполнены на дорогах общей длиной 312 километров.

Кроме того, обустроены 12 подъездов к фермерским хозяйствам общей протяженностью около 30 километров, отремонтированы 14 подъездных дорог к садовым обществам длиной 25 километров. Построено шесть подъездных путей от автодорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В республике также продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году финансирование проекта составило около 9,8 млрд рублей, в том числе из регионального бюджета выделено 4,68 млрд рублей, из федерального – 5,1 млрд рублей.

По словам Данилова, в этом году были предусмотрены средства на капремонт автодорог и искусственных сооружений, расположенных на них, в объеме 1,8 млрд рублей. «Всего в этом году запланировано проведение работ на 27 мостах, из них 16 сооружений протяженностью более 550 метров введено в эксплуатацию в этом году. Это составляет 18% от общего количества мостов, запланированных к ремонту до 2024 года», – заключил он.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.