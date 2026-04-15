Общество 15 апреля 2026 11:41

В Татарстане за год построят и капитально отремонтируют более 3,5 тыс. объектов

В Татарстане в этом году по национальным проектам и республиканским программам будет построено и капитально отремонтировано более 3,5 тыс. объектов. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«На строительство и капитальный ремонт 3565 объектов запланировано направить 146,5 млрд рублей», – заявил он.

В прошлом году отремонтировано 882 многоквартирных дома. Благодаря этому жилищные условия улучшили более 200 тыс. татарстанцев.

По программе «Наш двор» отремонтированы 677 дворовых территорий. Кроме того, благоустроены 63 общественных пространства, в том числе 44 парка и сквера, рассказал Песошин.

«С учетом значительного объема средств, направляемых на эти цели, задача муниципалитетов – обеспечить дальнейшее должное содержание объектов. А при формировании предложений по новым объектам необходимо учитывать планы реализации на этих территориях программ модернизации коммунальной инфраструктуры и капремонта домов», – подчеркнул он.

#нацпроекты #национальные проекты #республиканские программы
