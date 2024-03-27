В Татарстане за год построят 11 новых школ и 9 детских садов

В Татарстане в этом году построят 11 новых школ и девять детских садов. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом РТ.

«В этом году строится восемь школ, а также три дополнительных корпуса — к школе в Куюках на 800 мест, к гимназии №2 Казани и к школе №3 в Кукморском районе. Таким образом, в этом году появится 11 новых зданий школ более чем на 9,5 тыс. мест. Все они должны быть сданы к 1 сентября», — рассказал глава Минобрнауки.

За счет бюджета Татарстана, по национальному проекту «Образование» и федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», школы будут построены в жилом комплексе «Весна», в микрорайоне М-14 и по улице Родина в Казани, в селе Усады Лаишевского района, в селах Высокая Гора и Песчаные Ковали, а также в 65-м микрорайоне Набережных Челнов и в деревне Чернышевка Высокогорского района.

«В этом году будут построены детские сады на 1980 мест. Они строятся с учетом потребности в этих объектах. Создаются новые микрорайоны в Тукаевском и Лаишевском районах, в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и других городах. Поэтому с повестки дня вопрос никто не снимает», — отметил Хадиуллин.

Новые детсады появятся по улицам Бухарская, Ягодинская и в ЖК «Салават купере» в Казани, в микрорайоне «Яшьлек» села Куюки Пестречинского района, в поселке Васильево Зеленодольского района, в ЖК «Царево» Пестречинского района, в селе Шигали Высокогорского района, в селе Малые Кабаны Лаишевского района и поселке Апастово.

Кроме того, в этом году в республике капитально отремонтируют 44 здания школ и 20 зданий дошкольных образовательных организаций.

По словам министра, ежегодно из регионального бюджета на ремонт учреждений образования выделяется 2 млрд рублей, на ремонт пищеблоков и оснащение их оборудованием — 1 млрд рублей, на создание ресурсных центров, ремонт общежитий и зданий учреждений среднего профессионального образования — еще 1 млрд рублей.

По федеральной программе в Татарстане будет капитально отремонтировано шесть школ на сумму 765,5 млн рублей.