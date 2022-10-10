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Ру Тат
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Строительство
10 октября 2022  19:59

В Татарстане за год построено более 50 км и отремонтировано свыше 600 км дорог

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В Татарстане за девять месяцев этого года построено более 50 километров и отремонтировано свыше 600 километров дорог. В нормативное состояние приводятся 27 мостов. Об этом рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на заседании Совета главных инженеров Федерального дорожного агентства, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Программой дорожных работ республики на этот год предусмотрено [выделение] более 73 млрд рублей, в том числе 28 млрд рублей — средства федерального бюджета и инфраструктурного бюджетного кредита. Из муниципального дорожного фонда выделены 1,25 млрд рублей», — отметил представитель Татарстана.

По словам Чукина, по пятилетнему плану планируется завершение текущих объектов строительства. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (как и другие нацпроекты, воплощается в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2019 года) будут приведены в нормативное состояние аварийные мосты.

В дорожно-строительном комплексе республики трудятся более 10 тыс. квалифицированных специалистов. В Татарстане ежегодно внедряются новые материалы, что позволяет реализовывать дорожные проекты и программы.

#строительство дорог
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