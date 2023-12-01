В Татарстане за год поездки на такси подорожали на 26%

Средняя стоимость одной минуты поездки на такси в Татарстане выросла на 26%. Выше чем в РТ цены «подскочили» только в Ростовской области (+27%), пишет ТАСС со ссылкой на статистику «Яндекс Такси».

Отметим, что цены значительно выросли и в других городах. Так, в Челябинской области «минута поездки» выросла на 25%, а в Новосибирской области и Пермском крае — на 24%. При этом в Ленинградской области цены увеличилась на 21% (с 19 до 23 рублей), а в Москве — на 19% (с 24 до 28 рублей).

Уточняется, что эксперты сравнивали среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с аналогичным периодом 2021/22 годов. В статистике также учли все сезонные колебания, включая пиковый спрос в декабре. В расчет вошли все тарифы, кроме корпоративного.

Уточняется, что причина роста цен — дефицит водителей, вызванный их переходом в другие сферы, снижение количества мигрантов в отрасли и растущие издержки.