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Общество 27 декабря 2024 22:00

В Татарстане за год по железной дороге перевезено около 8 млн пассажиров

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В Татарстане за 11 месяцев по железной дороге перевезено более 7,7 млн пассажиров, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Мы неплохо отработали 2024 год. В целом на Горьковской железной дороге пассажирские перевозки выросли на 3,5%», – сказал он.

По словам Черемнова, в Татарстане за 11 месяцев поездами дальнего следования отправлено 1,7 млн пассажиров, а пригородного сообщения – 6 млн человек.

#перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
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