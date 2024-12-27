В Татарстане за год по железной дороге перевезено около 8 млн пассажиров

В Татарстане за 11 месяцев по железной дороге перевезено более 7,7 млн пассажиров, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«Мы неплохо отработали 2024 год. В целом на Горьковской железной дороге пассажирские перевозки выросли на 3,5%», – сказал он.

По словам Черемнова, в Татарстане за 11 месяцев поездами дальнего следования отправлено 1,7 млн пассажиров, а пригородного сообщения – 6 млн человек.