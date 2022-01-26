В Татарстане за год по республиканской программе построят и реконструируют 94,3 км дорог

В Татарстане по республиканской программе дорожных работ в этом году планируется построить и реконструировать 94,3 км дорог и отремонтировать еще около 150 км. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«По программе дорожных работ планируется сохранение всех направлений работ на сумму 36,8 млрд рублей», – рассказали в министерстве.

В прошлом году по этой программе построено и реконструировано 90,7 км и отремонтировано 853,7 км автодорог общего пользования.

Кроме того, обустроен 51 подъезд к семейным фермам, животноводческим комплексам и садовым обществам общей протяженностью 47,1 км, а также приведены в нормативное состояние 19 подъездов к детским оздоровительным лагерям общей длиной 16,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Татарстане составляет 39,5 тыс. км, из них 1,2 тыс. км федеральных дорог, 13,5 тыс. км – региональных и 24,8 тыс. км – муниципальных.