Общество 25 февраля 2026 17:55

В Татарстане за год по нацпроекту планируют переобучить 7,6 тыс. человек

В Татарстане начался прием заявок на бесплатное переобучение в рамках национального проекта «Кадры». Всего в текущем, 2026 году предполагается переобучить 7,6 тыс. татарстанцев, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

На портале «Работа России» для жителей республики уже доступны первые 32 образовательные программы. При этом подбор программ под новые специальности продолжается.

Соответственно, в скором времени желающим получить новые навыки и компетенции станут доступны и другие варианты, заверили в ведомстве.

Обучение организовано в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий, должностей и специальностей. Это, в частности, бухгалтер, администратор баз данных, веб-разработчик, водители автобуса и грузового автомобиля, администратор гостиницы, специалисты технической поддержки, швея и ряд других.

Чтобы приступить к переобучению, необходимо подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре, уточнили в министерстве.

