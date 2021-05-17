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Ру Тат
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17 мая 2021  20:00

В Татарстане за год по нацпроекту благоустроят 57 парков, скверов и набережных

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В Татарстане в этом году будут благоустроены 57 парков, скверов и набережных на сумму 1,95 млрд рублей. Работы проведут по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Строительно-монтажные работы уже начаты в Нижнекамском, Бавлинском, Заинском, Альметьевском, Аксубаевском, Елабужском, Балтасинском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Тукаевском, Сармановском, Черемшанском районах», — отметили в министерстве.

В Татарстане продолжается онлайн-голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Свой голос можно оставить на республиканском портале госуслуг и в мобильном приложении «Услуги РТ». Голосование продлится до 30 мая.

благоустройство парков и скверов нацпроекты
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