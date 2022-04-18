В Татарстане за год планируется реализовать 17 федеральных проектов «Единой России»

Татарстанское отделение «Единой России» в этом году планирует реализовать 17 федеральных партийных проектов, в том числе четыре новых проекта. Об этом стало известно на заседании президиума регионального политсовета партии в Казани.

«В этом году на федеральном уровне пересмотрен общий перечень проектов и их руководящих органов. Завершили работу два проекта – “Народный контроль” и “Локомотивы роста”, – и продолжается реализация 13 проектов», – рассказала заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Римма Ратникова.

Она отметила, что утверждены новые федеральные партийные проекты – «Защита животного мира», «Зеленая экономика», «Предпринимательство». «Кроме того, 12 апреля был анонсирован проект “Выбирай свое”, который направлен на развитие импортозамещения», – добавила докладчик.

Так, проект «Предпринимательство» предполагает реализацию комплекса мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, направлен на сохранение рабочих мест, рост доходов и совершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере. Цель проекта «Защита животного мира» – формирование в обществе ответственного отношения к животным путем привлечения в группу владельцев домашних питомцев, любителей дикой живой природы, волонтеров, работающих с безнадзорными животными, и зоозащитников.

По словам Ратниковой, отдельно утверждены мобилизационные партийные проекты, которые также будут реализованы в этом году, – «Мир возможностей», «Старшее поколение» и «Жители многоквартирного дома». В перечень региональных партийных проектов вошли «Дети рисуют страну», «Дни Единой России», «Спорт без границ» и «Дом садовода – опора семьи».

«Перед региональными отделениями была поставлена задача по подбору и утверждению координаторов и председателей общественных советов федеральных партийных проектов. Учитывая положительный опыт реализации проектов и высокую оценку федеральных коллег, многие из татарстанских координаторов и председателей общественных советов остаются на своих местах. Основные назначения касаются новых проектов и внутренних изменений в рамках проектной работы регионального отделения партии», – сообщила она.

Ратникова упомянула, что в Татарстане в прошлом году реализовывались 14 из 15 федеральных партийных проектов, а также четыре региональных и местные проекты в районах.

Секретарь татарстанского отделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в беседе с журналистами подчеркнул, что поставлена задача реализовать в республике все национальные проекты, которые инициированы Президентом России Владимиром Путиным.

«Актуальный вопрос связан с импортозамещением, он вызван санкциями недружественных стран в отношении России. Это требует партийной поддержки, наших предложений, усиления этого направления деятельности. Утверждены координаторы, председатели общественных советов федеральных партийных проектов. Они готовы включиться в процесс. Полагаю, что начнется дополнительная работа по разъяснению политики главы нашего государства, принимаемых мер руководством республики», – заметил он.

Мухаметшин также упомянул, что активисты партии участвовали в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса. «Так всегда было в нашей стране – в трудные минуты люди объединяются, проявляют милосердие, желание помочь тем, кто попал в сложную ситуацию. Это в душе каждого татарстанца. Было отправлено более 95 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания, одежду, предметы первой необходимости. Приходили люди, которые связали шерстяные носки и другие вещи. Это добровольное желание людей помочь», – заявил он.