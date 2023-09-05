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В Татарстане за год планируется обеспечить жильем 930 детей-сирот
В Татарстане в этом году планируют обеспечить жильем 930 детей-сирот. Всего на данный момент в квартирах нуждаются около 2 тыс. человек, достигших 18 лет. Об этом сообщила замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.
«Участие в федеральной программе позволило в прошлом году предоставить 600 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – рассказала спикер на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
Благоустроенные жилые помещения были приобретены в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Нижнекамске, Нурлате, Лениногорске и Кукморе, а также в Лаишевском, Сабинском и Тукаевском районах.
«В целом нуждающихся в жилье детей начиная с 14 лет у нас более 3 тысяч», – отметила Асадуллина.
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