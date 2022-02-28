В Татарстане за год отремонтируют пищеблоки в 167 школах на 1 млрд рублей

В Татарстане в этом году планируется отремонтировать пищеблоки в 167 школах на 1 млрд рублей. Об этом сообщила начальник отдела дополнительного образования детей Минобрнауки РТ Айгуль Кашапова на общественных обсуждениях результатов целей и задач ведомства за 2021 год.

«Идет улучшение инфраструктуры пищеблоков. На это в прошлом году был выделен 1 млрд рублей для 196 общеобразовательных организаций, расположенных в 44 муниципальных районах. На этот год также выделен 1 млрд рублей на 167 образовательных организаций», — рассказала докладчик.

По словам Кашаповой, в Татарстане 1411 государственных и муниципальных школ, где обучаются 466 207 учеников. Эти школы оснащены 1714 пищеблоками. Двадцать внешних организаторов питания обслуживают 426 школ в 19 районах. «В 70% школ готовят самостоятельно, а в 30% — сторонние организации», — отметила она.