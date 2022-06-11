В Татарстане за год отремонтируют 14 подъездных дорог к садовым обществам

В Татарстане в этом году отремонтируют 14 подъездных дорог к садовым обществам общей протяженностью 16,4 километра. Они соединят 22 садовых товарищества в восьми районах республики, Казани и Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Министерству транспорта и дорожного хозяйства ежегодно выделяется финансирование в объеме 300 млн рублей на приведение в нормативное состояние подъездов к садоводческим обществам», — отметили в ведомстве.

В Верхнеуслонском районе планируется завершить начатые в прошлом году работы по приведению в нормативное состояние дорог до садовых товариществ «Мечта» и «Якорь».

По заявке исполкома Лаишевского района в план ремонта дорог включены садовое товарищество «Агрохимик», базы отдыха «Проран» и «Фотон», дачный кооператив «ГранТ+», а также «Хитон», «КГУ1», «Дубрава» и «КГУ2». Подъезд к садовому обществу «Аэропорт» планируется включить в план на 2023 год.