В Татарстане за год отремонтировано шесть участков трассы М7 общей протяженностью 40,5 км

В Татарстане за этот год отремонтировано шесть участков трассы М7 «Волга» общей протяженностью более 40,5 км. Об этом стало известно сегодня во время открытия движения по капитально отремонтированному 11-километровому участку подъездной дороги к Ижевску и Перми от М7.

«В настоящее время продолжается реконструкция трех участков трассы от границы Чувашии с 735 км до развязки на Ульяновск на 771 км общей протяженностью 35 км», — сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Кроме того, на участке 1043 км автодороги М7, расположенном в границах Набережных Челнов, построили надземный пешеходный переход.

В этом дорожном сезоне специалисты также завершили устройство электроосвещения на северной объездной Казани общей протяженностью 30 км.

«Для повышения безопасности дорожного движения в этом году установлено 44 км металлического барьерного ограждения на разделительной полосе, тем самым было закрыто около 39 „открытых“ участков на автомобильных дорогах», — отметили в управлении.

Общая протяженность обслуживаемых «Волго-Вятскуправтодором» федеральных дорог составляет 2215,5 км в границах Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области.