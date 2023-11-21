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В Татарстане за год отремонтировано около 60 км федеральных автодорог
В этом году отремонтировано около 60 км федеральных автодорог, проходящих по Татарстану. Проведен капитальный ремонт трех участков общей протяженностью 18,7 км. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«На южном въезде в Казань выполнили уширение проезжей части и довели количество полос движения до шести. А на северной объездной Казани приложили максимум усилий для того, чтобы она стала более комфортной и безопасной», – рассказал спикер.
В частности, на участке с 786 по 794 км трассы М7 построены две разворотные петли и разделены транспортные потоки, капитально отремонтированы транспортные развязки на 815 и 818 км. «На наземных пешеходных переходах установили светофоры с кнопкой вызова. Работы на участках на северной объездной будут завершены к 1 декабря», – отметил начальник управления.
Кроме того, завершена реконструкция моста через Свиягу с подходами протяженностью около 7 км на 757 км трассы М7. Завершен также ремонт моста через Каму с правой стороны на 78 км автодороги Казань – Оренбург.
«Активно ведется строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а также реконструкция участков с 1061 по 1166 км трассы М7 в составе транспортного коридора Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень», – подчеркнул Мингазов.
По его словам, на участке с 861 по 987 км М7 возводятся надземные пешеходные переходы. Всего будет построено 22 искусственных сооружения, причем на 13 объектах в этом году будет собрано пролетное строение.
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