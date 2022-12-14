В Татарстане за год отремонтировали 27 мостов по новой программе

В этом году стартовала новая программа по восстановлению мостов – она реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Татарстане по ней работы проведи на 27 мостах. И них 16 протяженностью более 560 пог.метров уже введены в эксплуатацию – это 18% от общего количества запланированных к ремонту мостов до 2024 года.

На капремонт мостов и дорог выделено более 1 млн 800 тысяч рублей, из них более 1 500 млн рублей из российского бюджета и более 350 млн рублей – из республиканского, напоминает пресс-служба Минтранса РТ.

В числе сооружний, которые ввели в эксплуатацию после обновления – мост через ручей на автомобильной дороге «Аксубаево-Федоровка» в Аксубаевском районе, мост через суходол на автомобильной дороге «Подъезд к с.Столбище» в Лаишевском районе и другие.

Помимо ремонта мостов, выполнен капитальный ремонт, ремонт 76,9 км автомобильных дорог регионального значения.

Напомним, по этой же программе запланирован ремонт моста «Миллениум» в Казани. Аварийным он не является, на нем проведут работу по водоотведению. Начать и завершить ремонт планируется в 2023 году.

Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.