В Татарстане за год откроются 16 гериатрических кабинетов

В Татарстане в этом году планируется открыть еще 16 гериатрических кабинетов. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«В течение года стационарное лечение ветеранам оказывают два госпиталя – в Казани и Набережных Челнах. Работают 68 гериатрических кабинетов на базе амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлиник республики в 41 районе», – рассказала вице-премьер.

Фазлеева отметила, что с начала этого года 197 ветеранов Великой Отечественной войны получили стационарное лечение, выполнен 5 021 прием врача-гериатра.

Докладчик упомянула, что ветераны имеют право на внеочередное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения. Для них предусмотрено проведение ежегодного диспансерного осмотра.

«Согласно республиканскому плану до 1 мая проведено углубленное диспансерное медицинское обследование 2 385 ветеранов. С учетом всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны в этом году диспансеризацию прошли 8 027 человек», – заметила она.

При этом вице-премьер подчеркнула, что такие мероприятия не ограничиваются только праздничными днями и осуществляются в течение всего года.

«Востребованными являются услуги высокотехнологичной медицинской помощи, особенно по профилям травматология, ортопедия и офтальмология», – заключила заместитель Премьер-министра.