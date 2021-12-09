В Татарстане за год обучение и повышение квалификации проходят более 6,5 тыс. госслужащих

В Татарстане за год обучение и повышение квалификации проходят более 6,5 тыс. государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщил руководитель Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов в интервью ИА «Татар-информ».

«У нас более 180 программ по различным направлениям. Есть специализированные программы, например, „Государственные закупки”, а есть общие — „Эффективный руководитель”, „Начинающий руководитель”, по которым в течение года обучается более 6,5 тыс. государственных и муниципальных служащих», — рассказал собеседник информагентства.

По словам Привалова, некоторые государственные и муниципальные служащие в год по два раза проходят повышение квалификации, поскольку понимают, что, «получая знания, они вкладывают в себя, становясь более эффективными».

Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ занимается повышением квалификации государственных и муниципальных служащих. Учебный процесс здесь начинается с 15 января и завершается в декабре. При этом летом обучение не останавливается.

Всего в Татарстане насчитывается 12,5 тыс. государственных и муниципальных служащих.