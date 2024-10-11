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В Татарстане за год обнаружили почти две тысячи нарушений миграционного законодательства
С начала года в Татарстане суды вынесли решения о выдворении 325 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, а 312 иностранцам запретил въезд в РФ. Всего за время проверок полицейские выявили 1 892 нарушение миграционного законодательства РФ.
За нарушение правил к административной ответственности привлекли 1 042 граждан, а 121 иностранца привлекли к ответственности за работу без документов.
Также решается вопрос о привлечении к ответственности предпринимателя, который предоставил работу иностранным гражданам бех документов.
В течение года в МВД проходила операция «Нелегал-2024», во время которой полицейские проводили различные рейды.
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