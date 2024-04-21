В Татарстане за год на дорожные работы потратили 249 млрд рублей

В Татарстане в прошлом году дорожные работы выполнены на 249 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.

«Продолжаем наращивать обороты дорожных работ, что существенно меняет облик транспортной инфраструктуры республики, делает ее более удобной и безопасной», – заявил докладчик.

Песошин отметил, что по программе дорожных работ отремонтировано, реконструировано и построено 507 км региональных дорог на 90,7 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 34 моста. В нормативное состояние приведено 505 км муниципальной дорожно-уличной сети.

Кроме того, обустроено 37 подъездных дорог к семейным фермам, животноводческим комплексам, садовым обществам и детским оздоровительным лагерям.

В этом году продолжено строительство второго этапа Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до трассы М7 и реконструкция Горьковского шоссе в Казани.