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В Татарстане за год на дорожные работы потратили 249 млрд рублей
В Татарстане в прошлом году дорожные работы выполнены на 249 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.
«Продолжаем наращивать обороты дорожных работ, что существенно меняет облик транспортной инфраструктуры республики, делает ее более удобной и безопасной», – заявил докладчик.
Песошин отметил, что по программе дорожных работ отремонтировано, реконструировано и построено 507 км региональных дорог на 90,7 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 34 моста. В нормативное состояние приведено 505 км муниципальной дорожно-уличной сети.
Кроме того, обустроено 37 подъездных дорог к семейным фермам, животноводческим комплексам, садовым обществам и детским оздоровительным лагерям.
В этом году продолжено строительство второго этапа Вознесенского тракта на участке от проспекта Победы до трассы М7 и реконструкция Горьковского шоссе в Казани.
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