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Ру Тат
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Транспорт
13 июля 2022  08:44

В Татарстане за год на 46 участках региональных автодорог установят освещение

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В Татарстане по программе дорожных работ в этом году на 46 участках региональных автодорог, проходящих через населенные пункты, установят освещение, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Сформированы планы по обустройству искусственного освещения на 46 участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения общей протяженностью более 79 километров в 32 районах республики», – отметили в министерстве. 

В настоящее время по программе дорожных работ также ведется реконструкция участка от 0 км до 1,4 км автодороги Набережные Челны – Водозабор. Здесь дорожники проводят работы по устройству нижнего слоя покрытия, монолитных бортовых камней, малых искусственных сооружений и освещения.

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