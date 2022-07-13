В Татарстане за год на 46 участках региональных автодорог установят освещение

В Татарстане по программе дорожных работ в этом году на 46 участках региональных автодорог, проходящих через населенные пункты, установят освещение, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Сформированы планы по обустройству искусственного освещения на 46 участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения общей протяженностью более 79 километров в 32 районах республики», – отметили в министерстве.

В настоящее время по программе дорожных работ также ведется реконструкция участка от 0 км до 1,4 км автодороги Набережные Челны – Водозабор. Здесь дорожники проводят работы по устройству нижнего слоя покрытия, монолитных бортовых камней, малых искусственных сооружений и освещения.