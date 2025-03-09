В Татарстане за год на 3% «упала» рождаемость, но стали меньше разводиться

В Татарстане по итогам 2024 года естественная убыль населения составила 9,7 тыс. человек. Это на 3,4 тыс. человек или на 53% больше, чем было в 2023-м, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, что естественная убыль населения – это превышение числа умерших над числом родившихся. Так, в республике в прошлом году родилось 35,3 тыс. детей (на 1,1 тыс. новорожденных меньше, чем в 2023-м), а умерло 45,06 тыс. человек (на 2,26 тыс. больше, чем в 2023-м).

Также в республике стали меньше вступать в брак. По итогам 2024-го в Татарстане заключили 23,6 тыс. браков, что на 1,5 тыс. или на 6% меньше, чем в 2023 году.

Однако меньше в Татарстане стали и разводиться. В 2024 году было оформлено 13,6 тыс. разводов, против 14,2 тыс. в 2023-м.