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В Татарстане за год на 20% подорожали овощи и фрукты
В феврале плодоовощная продукция в Татарстане стоила на 20,18% больше, чем ровно год назад. Если сравнивать показатели за первые два месяца 2024 и 2023 годов, то цены изменились почти на 23%. Об этом говорится в информации об индексе потребительских цен, опубликованной Татарстанстатом.
С конца 2023 года стоимость этой категории продукции увеличилась на 11,47%, а с января 2024-го — на 1,46%
Единственной подешевевшей категорией с января стали непродовольственные товары — минус 0,27%. С конца прошлого года показатель вырос незначительно — на 0,14%. Если же сравнить его с данными на февраль 2023 года, то рост составил 5,25%.
«В феврале 2024 г. индекс потребительских цен по сравнению с январем 2024 г. составил 100,41%, по сравнению с декабрем 2023 г. — 101,64%», — говорится в сообщении.
За год показатель увеличился на 7,42%.
В целом товары в феврале стоили на 1,11% больше, чем в декабре, и на 6,69%, чем в феврале 2023 года. Продовольственные, включая алкоголь, подорожали на 2,16% и 8,23% соответственно, у услуги — на 3,13% и 9,59%.
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