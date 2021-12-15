В Татарстане за год лесовосстановительные работы проведены на площади 4,2 тыс. га

В Татарстане в этом году лесовосстановительные работы проведены на площади 4,2 тыс. га, в том числе искусственное лесовостановление на площади 1620 га. Об этом стало известно на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 158%.

«На сегодня леса республики занимают более 1,2 млн гектаров, лесистость составляет 17,5%. Средний возраст насаждений – 53 года. Запасы лесных ресурсов составляют 217 млн 140 тыс. кубометров», – отметил докладчик.

В Татарстане реализуется региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Ключевым показателем проекта является «отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». Проектное значение показателя в этом году составило 77,7%. К 2024 году необходимо достигнуть 100%.