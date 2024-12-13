Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане за год количество выданных разрешений на охоту выросло на 10%
В Татарстане с 2023 по 2024 год количество выданных разрешений на охоту увеличилось на 10%, а за десять лет — на 22%. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов, выступая в Госсовете РТ.
«С ростом численности животных увеличилось и количество выдаваемых разрешений на охоту. Тем самым повышается доступность населения к охотничьим ресурсам», — рассказал он на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
По словам Шарафутдинова, самый большой рост выдачи разрешений отмечен на пушных животных — на 19%, а также на копытных — на 9% и пернатую дичь — на 6%.
«Разрешения на наиболее ценные виды охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья распределяется между охотниками путем жеребьевки. К таким видам отнесены лось, кабан, косуля, рысь, барсук», — подчеркнул он.
Жеребьевка в электронном виде проводится в Татарстане уже второй год подряд. В Приволжском федеральном округе такая процедура внедрена только в Нижегородской области, отметил заместитель председателя Госкомитета по биоресурсам.
«Более 9 тыс. заявлений подаются в электронном виде, что на 30% больше, чем до внедрения цифровых технологий», — уточнил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»