В Татарстане за год капитально отремонтируют 118 школ

В Татарстане в этом году капитально отремонтируют 118 школ. На сегодня работы выполнены уже на 62%. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«К 15–20 августа должны завершить все строительно-монтажные работы, чтобы учителя смогли подготовить классы для приема школьников 1 сентября. По одной школе уже отремонтировано в Пестречинском, Буинском и Верхнеуслонском районах. Объекты готовы к эксплуатации», — рассказал спикер.

Рабочие ремонтируют фасад и кровлю зданий, проводят замену окон и санузлов, а также ремонт входных групп, отмостков, внутренних инженерных коммуникаций, межкомнатных дверей, создают теневые навесы и благоустраивают территорию.

По словам Насырова, ремонтные работы на объектах образования «идут хорошими темпами». «Строительный сезон в разгаре. Всего в этом году будут отремонтированы 52 школы по республиканской программе и 66 — с привлечением федеральных средств по госпрограмме „Развитие образования”. Субсидии из федерального бюджета составляют 2 млрд 278 млн рублей. Помимо этого, идет софинансирование из республиканского бюджета на сумму более 1,5 млрд рублей», — отметил он.

Замминистра добавил, что с прошлого года в Татарстане реализуется республиканская программа по ремонту пищеблоков. Всего было отремонтировано 196 школьных столовых на сумму 1 млрд рублей. В этом году проведут ремонт пищеблоков в 167 школах на такую же сумму.

«Большую часть этих средств занимает оборудование, закупка сейчас ведется. Работы по ремонту выполнены на 24,5%», — уточнил он.

Насыров упомянул, что капитальный ремонт образовательных организаций в республике проводится начиная с 2012 года. За это время отремонтировано 1582 учреждения более чем на 25 млрд рублей. «Огромные деньги мы вкладываем в образование. И вот эти цифры уже вошли в историю», — заключил он.