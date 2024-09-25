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В Татарстане за год иностранцам выдано 41 тыс. патентов для трудоустройства
В Татарстане в этом году иностранным работникам уже выдано 41 тыс. патентов для трудоустройства. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.
«Действующих патентов — 38 тыс. В прошлом году выдано около 50 тыс. Пока наш рынок привлекателен, мигранты едут», — рассказала спикер.
По ее словам, сумма взимаемых платежей по налогу на доходы иностранных граждан поступает в республиканский бюджет. В прошлом году она составила 2 млрд рублей, за прошедший период 2024-го — 1,6 млрд рублей.
Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин добавил, что в этом году поступления ожидаются в объеме 2,5 млрд рублей. «Прогноз на следующий год — 2,8 млрд рублей», — отметил он.
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