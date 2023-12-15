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В Татарстане за год добыли почти 37 млн тонн нефти
В Татарстане за 2023 год добыли почти 37 млн тонн нефти. Об этом в эфире «ТатарстанОнлайн» рассказал заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
«Нефти добыли почти 37 млн тонн, 70% мы ее сами в республике переработали. Сейчас в нефтехимии пошли очень далеко, начали уходить в малотонажную химию», – прокомментировал спикер.
Коробченко также отметил, что татарстанские предприятия нефтехимического комплекса увеличивают объемы производства. В частности, Нижнекамскнефтехим строит новый олефиновый комплекс ЭП-600, идет большая реконструкция реактора «В» на Казаньоргсинтезе.
«Это даст возможность увеличить производство полиэтиленов до 250 тыс. тонн. Это большая сырьевая база для дальнейших переделов», – заключил глава минпромторга.
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