news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 15 декабря 2023 11:44

В Татарстане за год добыли почти 37 млн тонн нефти

Скопировать ссылку
В Татарстане за год добыли почти 37 млн тонн нефти
Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В Татарстане за 2023 год добыли почти 37 млн тонн нефти. Об этом в эфире «ТатарстанОнлайн» рассказал заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Нефти добыли почти 37 млн тонн, 70% мы ее сами в республике переработали. Сейчас в нефтехимии пошли очень далеко, начали уходить в малотонажную химию», – прокомментировал спикер.

Коробченко также отметил, что татарстанские предприятия нефтехимического комплекса увеличивают объемы производства. В частности, Нижнекамскнефтехим строит новый олефиновый комплекс ЭП-600, идет большая реконструкция реактора «В» на Казаньоргсинтезе.

«Это даст возможность увеличить производство полиэтиленов до 250 тыс. тонн. Это большая сырьевая база для дальнейших переделов», – заключил глава минпромторга.

#нефть #Нижнекамскнефтехим #казаньоргсинтез
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100