В Татарстане за год для переселенцев из аварийного жилья передали 43 квартиры

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За прошлый, 2025 год Госжилфонд при Раисе РТ передал исполкомам Казани и Высокогорского района Татарстана 43 благоустроенные квартиры для расселения обитателей аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В частности, казанцы получат за счет государства 29 однокомнатных и десять двухкомнатных квартир в жилом районе «Салават Купере». В Высокогорском районе переселенцам из аварийного жилищного фонда передадут три двухкомнатные и одну трехкомнатную квартиры в доме, находящемся в поселке ж/д разъезда Куркачи.

Квартиры передаются готовыми к проживанию – с чистовой отделкой, сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Ранее Президент России Владимир Путин попросил ускорить расселение россиян из аварийного жилья. «Отдельная важная задача – это создание комфортной среды для жизни граждан. <...> Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. <...> Надо вытащить людей из трущоб», – сказал глава государства.

В общей сложности в 2025 году Госжилфонд построил 162 тыс. кв. метров жилья, что позволило обеспечить квартирами 3269 татарстанских семей.

Комиссию Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.