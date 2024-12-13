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В Татарстане за год браконьерам предъявлен ущерб на 1,2 млн рублей
В Татарстане в этом году браконьерам предъявлен ущерб на 1,2 млн рублей. Взыскание составило 91%. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов, выступая в Госсовете РТ.
«За одиннадцать месяцев было возбуждено 65 уголовных дел по фактам браконьерства. По 35 делам вынесены обвинительные приговоры. Изъяты четыре ружья, две лодки, два мотора», — рассказал он на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
Шарафутдинов отметил, что сотрудниками госкомитета в этом году проведено более 1,5 тыс. выездных обследований в рамках контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 992 нарушителя. По вынесенным постановлениям наложены штрафы почти на 2 млн рублей, причем 93% из них взыскано.
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