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Ру Тат
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Строительство
31 декабря 2021  13:07

В Татарстане за год более 2,4 тыс. обманутых дольщиков были восстановлены в правах

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За 2021 год 2 405 обманутых дольщиков были восстановлены в правах, что превысило суммарный показатель за три предшествующих года. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Фонд по защите прав граждан-участников долевого строительства РТ.

«Темпы восстановления прав обманутых дольщиков были высоко оценены руководством федерального Фонда защиты прав дольщиков — шесть из семи домов были введены в эксплуатацию с опережением графика», — отмечается в сообщении. 

При этом более 50% площади сданных по федеральной программе проблемных домов приходится на республику. Общая площадь семи объектов составила 323 тыс. кв. метров.

Татарстанский фонд занял первое место среди застройщиков республики по объему завершенного строительства.

#обманутые дольщики
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