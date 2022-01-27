В Татарстане за год архивы оцифровали более 64 тыс. документов на 5,8 млн листов

В Татарстане за прошлый год архивы оцифровали 64 347 документов на 5,8 млн листов. На сегодня доля всех цифровых документов Архивного фонда республики составляет около 12% от общего количества. На оцифровку наиболее востребованных документов было потрачено 18,8 млн рублей. Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Государственного комитета РТ по архивному делу.

«Продолжалась работа по созданию архивами электронного фонда пользования. Оцифровано 64 347 единиц хранения на бумажном носителе, 1464 аудиовизуальных документа, в том числе кинодокументов в рамках государственно-частного партнерства с архивом Net-film», — рассказала председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

По ее словам, благодаря грантовой поддержке 32 муниципальных архива обеспечены современными сканерами, но оцифровано всего 0,5% документов.

«Пора эту работу активизировать, но она не должна оставаться проблемой только муниципального архива. В 17 муниципальных архивах работает по одному человеку. Прошу руководителей аппаратов советов районов содействовать в организации этой работы. В каждом районе есть студенты, волонтеры, мы готовы всех обучить и организовать работу на современном оборудовании», — подчеркнула докладчик.

Габдрахманова отметила, что начиная с 2020 года количество источников комплектования государственного и муниципальных архивов увеличилось на 1005 новых организаций, или на 37%. За прошедший год прибавилось 310 организаций.

Кроме того, в Архивный фонд в прошлом году поступило 60 311 дел вечного хранения. Заключены 66 договоров дарения документов личного происхождения на 2488 единиц хранения.