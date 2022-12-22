В Татарстане за год 50 человек погибли в ДТП из-за непристегнутых ремней безопасности

В Татарстане за 2022 год 50 человек погибли в ДТП из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасностями. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов на заседании Республиканского совета родителей при Минобрнауки РТ.

«Всего с погибшими и пострадавшими зарегистрировано 3189 дорожно-транспортных происшествий, в которых 298 человек погибли и 3934 получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на снижение количества происшествий с участием детей, проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается серьезной», — рассказал спикер.

В частности, на сегодня в республике зарегистрировано 387 таких ДТП. В них 409 детей получили ранения и 11 погибли — шесть пассажиров, два пешехода, один велосипедист и еще два ребенка, управлявших мототранспортом. «В этом году особую тревогу вызывают происшествия с участием детей, управляющих транспортными средствами», — подчеркнул Бикмухаметов.

Кроме того, за последние пять лет львиная доля погибших в ДТП детей приходится на пассажиров. Так, в прошлом году из 15 погибших детей 12 были пассажирами, в этом году шесть из 11 соответственно.

«В этом случае дети становятся заложниками ситуации. Их убивают, так скажем, взрослые. Почти половина этих ДТП произошла по вине водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения, например, выехали на полосу встречного движения, управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, перевозили детей с нарушением правил дорожного движения», — констатировал замначальника УГИБДД МВД.

Он добавил, что в этом году сотрудниками полиции пресечено более 13 тыс. случаев нарушения правил перевозки детей.