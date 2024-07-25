В Татарстане за этот год построено 29 медицинских учреждений

В Татарстане проект по модернизации первичного звена здравоохранения выполнен на 57%. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Здравоохранение» в республике.

«На 2024 год для модернизации первичного звена выделено 2,12 миллиарда рублей. На данный момент выполнено 57% запланированных работ. Это включает строительство 29 новых объектов здравоохранения и капитальный ремонт 105 существующих зданий. Кроме того, переоснащено и дооснащено 8 804 единицы медицинского оборудования», – рассказал министр.

Миннуллин привел в пример врачебную амбулаторию в селе Чебакса, построенную по национальному проекту и открытую накануне. Он также отметил планы по вводу в эксплуатацию крупной многофункциональной поликлиники в жилом комплексе Салават Купере.

«Это серьезный проект, рассчитанный на 750 посещений за смену. В поликлинике будут функционировать детское и взрослое отделения, а также травмпункт», – подчеркнул министр.