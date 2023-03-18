За два месяца в Татарстане производство молока увеличилось на 12%

В Татарстане за два месяца произведено 260 тыс. тонн молока, что на 29 тыс. тонн, или 12%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Производство нарастили Мензелинский, Кукморский, Азнакаевский, Муслюмовский, Елабужский, Бугульминский, Мамадышский, Сабинский, Балтасинский, Арский, Алькеевский и Зеленодольский районы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«По продуктивности на корову за два месяца идем с 10-процентным ростом. Продолжают наращивать поголовье коров в Мензелинском районе — плюс 143 головы за месяц, Муслюмовский — рост на 176 голов, Елабужский — на 50, Кукморский — на 142 головы. Существенное сокращение коров в феврале произошло в Заинском и Кайбицком районах», — отметили в министерстве.

За два месяца в Татарстане произведено 67 тыс. тонн мяса. Производство мяса крупного рогатого скота составило 16 тыс. тонн (рост на 2%), свиней –—15,5 тыс. тонн (рост на 4%), птицы — 35,2 тыс. тонн (рост на 443 тонны).

Поголовье свиней в крупных свиноводческих комплексах на 1 марта составило 445 тыс. голов, что на 2 тыс. голов меньше, чем в прошлом году, и на 700 голов меньше, чем в феврале. По сравнению с прошлым годом поголовье овец снизилось на 544 головы, до 54 тыс. При этом значительно нарастили численность овец Елабужский, Тукаевский, Агрызский, Нурлатский и Нижнекамский районы.

Кроме того, наблюдается снижение поголовья коз на 252 головы к прошлому году, заметнее всего оно в Лаишевском районе. Вместе с тем поголовье лошадей увеличено в Лениногорском, Тюлячинском, Рыбно-Слободском и Арском районах.